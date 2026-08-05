Aldosivi cayó ante Gimnasia en el Minella y sigue sin conocer la victoria

En una tarde nublada en el estadio José María Minella, aunque con el color y el aliento de ambas hinchadas como protagonistas del tradicional folclore del fútbol argentino, Aldosivi perdió 2-1 frente a Gimnasia y Esgrima La Plata por la tercera fecha del Torneo Clausura y continúa sin poder sumar de a tres.