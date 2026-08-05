Copa Argentina: confirmaron día, hora y sede para Aldosivi en octavos
El equipo marplatense enfrentará a Independiente Rivadavia en cancha de Banfield, mientras la organización oficializó el cronograma completo de los cruces de octavos de final.
El equipo marplatense enfrentará a Independiente Rivadavia en cancha de Banfield, mientras la organización oficializó el cronograma completo de los cruces de octavos de final.
En una tarde nublada en el estadio José María Minella, aunque con el color y el aliento de ambas hinchadas como protagonistas del tradicional folclore del fútbol argentino, Aldosivi perdió 2-1 frente a Gimnasia y Esgrima La Plata por la tercera fecha del Torneo Clausura y continúa sin poder sumar de a tres.
El partido se jugará el domingo desde las 14:30 en el Minella. Habrá accesos separados, controles con DNI y cortes de tránsito en la zona.
La medida fue acordada con AFA y los clubes, y el operativo se difundirá en las próximas horas.