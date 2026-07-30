El Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, a través de la Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte (APreViDe), confirmó que el encuentro entre Aldosivi y Gimnasia y Esgrima La Plata se disputará con público visitante. El partido está programado para este domingo a las 14:30 en el estadio José María Minella.

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La decisión fue adoptada tras las gestiones realizadas con la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y con los clubes involucrados, lo que permitió habilitar la presencia de ambas parcialidades en el evento deportivo.

Desde el organismo provincial adelantaron que en las próximas horas se dará a conocer el operativo de seguridad correspondiente, que contemplará los dispositivos habituales para encuentros con concurrencia de dos hinchadas.

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