La Unión de Asociaciones Europeas de Fútbol (UEFA) advirtió hoy que podría dejar de participar en todos los torneos organizados por la Federación Internacional de Fútbol Asociado, en rechazo al proyecto impulsado por la entidad rectora del fútbol mundial para incorporar capitales privados en la propiedad y explotación de la Copa del Mundo.

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La postura fue adoptada por consenso unánime entre las 55 federaciones miembro del organismo europeo, que cuestionaron con dureza la iniciativa y sus implicancias sobre la estructura del fútbol internacional.

En el comunicado oficial, UEFA calificó la propuesta como “irresponsable e indefendible” y denunció que las negociaciones se llevaron a cabo de forma secreta, además de señalar la existencia de presiones sobre los entes rectores para avanzar en el esquema de inversión.

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Desde la entidad argumentaron que el ingreso de accionistas privados condicionaría la confección de los calendarios, los formatos de competencia y las decisiones institucionales, subordinándolas a criterios de rentabilidad comercial, lo que consideran un riesgo directo para el patrimonio histórico del deporte.

El documento concluye con una advertencia categórica hacia la conducción de FIFA al remarcar que el torneo de selecciones más relevante del planeta “no está en venta” y que, en caso de sostenerse la iniciativa de privatizar parte de sus activos, el fútbol europeo se retirará de las competiciones vigentes.

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