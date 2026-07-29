Aldosivi continúa sin poder sumar de a tres en la temporada. Con la derrota frente a Barracas Central, el conjunto marplatense acumula 18 partidos sin triunfos en el torneo local, con un saldo de nueve empates y nueve derrotas.

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El único gol de la tarde llegó a los 40 minutos del primer tiempo y tuvo una cuota de fortuna para el local. Tomás Porra envió un centro al área que, tras un intento de despeje de Elías López, rebotó en el travesaño y terminó ingresando en el arco defendido por Ignacio Chicco.

El encuentro fue discreto, con pocas situaciones de peligro y escasas emociones. Durante la primera mitad, Barracas Central manejó más la pelota, aunque sin demasiada profundidad, mientras que Aldosivi intentó responder de contragolpe, pero le costó generar juego y encontrar espacios en ataque.

La primera llegada clara del "Tiburón" fue un centro de Elías López que encontró a Laurelli solo en el área, aunque el delantero no logró conectar de cabeza frente al arquero Marcelo Miño. En el complemento, el equipo de Israel Damonte adelantó sus líneas, ganó protagonismo con la pelota y fue en busca del empate, aunque volvió a evidenciar la falta de claridad en los últimos metros.

La ocasión más peligrosa para Aldosivi llegó sobre el final del encuentro. Andrés Chávez no logró conectar de la mejor manera un preciso centro de Bautista "Pata" Castro y desperdició una inmejorable oportunidad para igualar el marcador.

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Formaciones

Barracas Central: Marcelo Miño; Rafael Barrios, Kevin Jappert, Yonatthan Rak, Nicolás Demartini y Rodrigo Insúa; Tomás Porra, Dardo Miloc e Iván Tapia; Norberto Briasco y Jhonatan Candia. Director técnico: Damián Ayude.

Ingresaron: Facundo Barbieri y Dylan Bogarín por Iván Tapia y Jhonatan Candia (70'); Nicolás Capraro y Agustín Puig por Tomás Porra y Rafael Barrios (88').

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Aldosivi: Ignacio Chicco; Néstor Breitenbruch, Nicolás Zalazar, Joaquín Pombo y Federico Laurelli; Elías López, Nicolás Linares y Lucas Castro; Juan Bautista Dadín, Tomás Fernández y Nicolás Cordero. Director técnico: Israel Damonte.

Ingresaron: Matías Godoy y Martín García por Juan Bautista Dadín y Tomás Fernández (entretiempo); Andrés Vombergar y Alan Sosa por Nicolás Linares y Elías López (60'); Andrés Chávez por Nicolás Cordero (76').

Tomás Porra Barracas Central 1-0 Aldosivi, Fecha 2 Torneo Clausura del Futbol Argentino 2026



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