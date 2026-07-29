La negociación contempla la compra del 70% de la ficha por un monto cercano a los 6 millones de dólares, mientras que el 20% restante podría adquirirse mediante el cumplimiento de objetivos por 2,5 millones de dólares. Desde Vélez, la operación implica la venta inicial del 60% del pase por US$5,5 millones, con la posibilidad de desprenderse de otro 20% por US$2,5 millones en caso de alcanzarse las cláusulas pactadas.

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Andrada, categoría 2007, es considerado una de las grandes promesas del fútbol argentino y un futbolista seguido de cerca por el cuerpo técnico de Coudet, que pidió expresamente su incorporación.

Con la camiseta de Vélez disputó 36 partidos oficiales, en los que convirtió tres goles y aportó una asistencia. Si no surgen inconvenientes en las próximas horas, firmará contrato con River por cuatro temporadas y se sumará al plantel para afrontar lo que resta del año.

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