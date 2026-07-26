Lionel Messi ya conoce cuál será el próximo gran desafío de su calendario. Después de la derrota de la Selección Argentina en la final del Mundial 2026, el rosarino buscará dejar atrás ese capítulo con la camiseta de Inter Miami, donde tendrá la oportunidad de conquistar un trofeo que todavía no figura en su extensa colección: la Campeones Cup.

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El encuentro quedó confirmado para el 16 de septiembre, con Inter Miami como local en el Miami Freedom Park, y enfrentará al campeón de la MLS Cup 2025 con el vencedor del Campeón de Campeones de la Liga MX, cuyo representante surgirá del duelo entre Toluca y América.

El certamen nació en 2018 como parte de una alianza entre la Major League Soccer y la Liga MX para enfrentar a los campeones de ambas ligas. Aunque no está organizado por la Concacaf y la FIFA lo considera un torneo entre ligas, representa un título de prestigio dentro del fútbol norteamericano.

Messi ya ganó con Inter Miami la Leagues Cup 2023, el Supporters' Shield 2024 y la histórica MLS Cup 2025, el primer campeonato de liga en la historia del club. Sin embargo, la Campeones Cup sigue siendo el único trofeo de las competencias norteamericanas que aún no logró levantar desde su llegada a Estados Unidos.

Mientras disfruta de unos días de descanso en Rosario tras el Mundial, el capitán argentino se reincorporará próximamente al plantel dirigido por Javier Mascherano, que además acaba de sumar al brasileño Casemiro como refuerzo para afrontar la segunda parte de la temporada.

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La final aparece así como una nueva oportunidad para que Messi continúe ampliando un palmarés sin precedentes y para que Inter Miami agregue otro título a una etapa que ya se convirtió en la más exitosa de la joven historia del club.

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