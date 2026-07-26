El equipo dirigido por Mauricio Pellegrino fue el que tomó la iniciativa desde el inicio y generó las primeras situaciones de peligro.

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Orlando Gill respondió con buenas intervenciones ante los intentos de Valois, Matías Sepúlveda y Ramiro Carrera, mientras que San Lorenzo apostó por las apariciones de Nicolás Tripichio, Alexis Cuello y Rodrigo Auzmendi, aunque le costó inquietar con claridad a Nahuel Losada.

Pese al dominio del Granate, la primera etapa terminó sin goles por la falta de eficacia en los metros finales.

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La diferencia llegó a los 20 minutos del complemento. Valois recibió dentro del área, controló con comodidad y definió ante la salida de Gill para marcar el 1-0 y darle la ventaja al conjunto del sur del Gran Buenos Aires.

Con el resultado a favor, Lanús cedió la iniciativa y apostó por administrar la ventaja, mientras que Néstor Gorosito movió el banco para darle mayor peso ofensivo a San Lorenzo. El Ciclón adelantó sus líneas en busca del empate, pero nunca encontró los caminos para vulnerar una defensa local que respondió con firmeza hasta el pitazo final.

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De esta manera, Lanús comenzó el Clausura con tres puntos y ahora pondrá la mira en la revancha frente a Cienciano de Perú por los playoffs de la Copa Sudamericana. San Lorenzo, en cambio, profundizó su mal momento tras la reciente eliminación en la Copa Argentina y arrancó el torneo con una derrota.

Fuente: NA

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