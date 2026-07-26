El conjunto de Eduardo Coudet dominó la posesión durante gran parte del encuentro, pero volvió a exhibir serias dificultades para generar situaciones claras y terminó cediendo ante un rival que hizo de la solidez defensiva su principal argumento.

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El único gol de la tarde llegó a los 21 minutos del primer tiempo. Gonzalo Morales aprovechó un rebote dentro del área y definió para adelantar al Guapo, que desde entonces se replegó y defendió la ventaja con orden ante un River que manejó la pelota, aunque sin profundidad.

Antes del descanso, Lucas Martínez Quarta había convertido el empate, pero la acción fue invalidada por posición adelantada. En la última jugada de la primera mitad, el conjunto de Núñez también reclamó un penal sobre Lautaro Pereyra, aunque el árbitro dejó seguir.

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En el complemento, Coudet movió el banco y apostó por una formación más ofensiva con el ingreso de varios atacantes. Sin embargo, el dominio territorial no se tradujo en ocasiones claras. La más peligrosa fue un tiro libre de Facundo Colidio que se estrelló en el travesaño.

Uno de los focos de la jornada estuvo puesto en los estrenos de Nicolás Otamendi y Ángel Correa. El defensor fue titular, llevó la cinta de capitán y recibió una plaqueta junto a Gonzalo Montiel por su reciente participación con la Selección argentina en el Mundial. Correa, en tanto, ingresó en el segundo tiempo con la camiseta número 10 e intentó darle mayor movilidad al ataque, aunque tampoco logró cambiar el desarrollo del partido.

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Con esta nueva derrota, River acumula dos golpes consecutivos tras la caída frente a Aldosivi por la Copa Argentina y arranca el Clausura con más dudas que certezas.

Su próximo compromiso será el miércoles 29 de julio, cuando visite a Gimnasia y Esgrima La Plata, mientras que el 12 de agosto afrontará la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana ante Independiente Santa Fe o Caracas.

Fuente: Infobae

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