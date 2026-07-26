El Xeneize atraviesa un buen presente desde el regreso del "Vasco" al banco de suplentes. En sus primeros compromisos oficiales eliminó a Sarmiento por la Copa Argentina y se impuso 1-0 frente a O'Higgins en la ida de los playoffs de la Sudamericana. Ahora buscará trasladar ese impulso al torneo local.

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El principal objetivo del conjunto azul y oro será sumar para mantenerse en la pelea de la tabla anual, que otorga tres plazas directas para la Copa Libertadores 2027. Actualmente ocupa el cuarto puesto con 30 unidades, a cuatro del líder Independiente Rivadavia.

Pensando en la carga de partidos, el entrenador realizaría cuatro modificaciones respecto al equipo que jugó entre semana. Malcom Braida ingresaría por Dylan Gorosito, Lautaro Di Lollo reemplazaría a Nicolás Figal, Santiago Ascacíbar ocuparía el lugar de Leandro Paredes, a quien preservarán tras la final del Mundial y el duelo copero, y Alan Velasco entraría por Sebastián Villa.

Deportivo Riestra intentará dejar atrás un flojo primer semestre, en el que terminó último en la Zona A del Torneo Apertura y quedó eliminado en la fase de grupos de la Copa Sudamericana. Esos resultados provocaron la salida de Gustavo Benítez y la llegada de Guillermo Duró.

El nuevo entrenador ya dio una muestra de recuperación al eliminar a San Lorenzo por penales en la Copa Argentina. Además, el Malevo reforzó su plantel con las incorporaciones de Milton Céliz, Carlos Quintana, Marino Arzamendia, Ignacio Gariglio, Braian Sánchez y Thiago Lauro.

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Deportivo Riestra: Ignacio Arce; Mariano Bracamonte, Eric Tovo, Carlos Quintana, Ignacio Gariglio, Rodrigo Gallo; Milton Céliz, Thiago Lauro, Nicolás Watson; Gonzalo Flores y Nicolás Banegas. DT: Guillermo Duró.

Boca: Álvaro Montero; Malcom Braida, Nicolás Figal, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Milton Delgado, Santiago Ascacíbar; Leonel Flores, Tomás Aranda, Alan Velasco; Miguel Merentiel. DT: Rodolfo Arruabarrena.

El encuentro se disputará este domingo desde las 19.30 en el estadio Guillermo Laza, con arbitraje de Hernán Mastrángelo y transmisión de ESPN Premium.

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Fuente: TN