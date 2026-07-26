boca juniors

Andrés Yllana contra el arbitraje: "No es falta de resultados sino tener suerte que los episodios nos toquen a favor"

El entrenador de Aldosivi habló en conferencia de prensa luego de la caída frente a Boca como visitante en donde reclamó por un offside en el segundo gol "Xeneize" y se mostró descontento con los fallos.