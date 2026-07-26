Boca visita a Deportivo Riestra en su estreno por el Torneo Clausura
Tras el triunfo ante O'Higgins por la Copa Sudamericana, el equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena intentará comenzar el campeonato con una victoria.
Tras el triunfo ante O'Higgins por la Copa Sudamericana, el equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena intentará comenzar el campeonato con una victoria.
“Por la sanción vigente a nuestro club, solo podrán ingresar SOCIOS”, comunicó el “Tiburón”.
El técnico del Xeneize permanece en reposo en su casa y está en contacto con el cuerpo técnico encabezado por Claudio Úbeda, quien seguirá reemplazándolo.
Pese al golazo de Tiago Serrago en su debut, el equipo de Yllana cayó por 2-1 con el Boca de Fernando Gago.
El “Tiburón” estrenará camiseta especial y busca cortar la mala racha en el Minella
El entrenador de Boca y ex futbolista se encontraba internado en su casa con pronóstico reservado.
El entrenador de Aldosivi habló en conferencia de prensa luego de la caída frente a Boca como visitante en donde reclamó por un offside en el segundo gol "Xeneize" y se mostró descontento con los fallos.
El Xeneize se consagró bicampeón al vencer 78-77 a Instituto en Córdoba y cerró 4-3 la serie final. Facundo Piñero, pieza importante desde la rotación, celebró su segundo campeonato en la elite del básquet argentino.
El “Tiburón” sufrió otra derrota, esta vez frente al "Xeneize" por 2-0 en el Minella, y atraviesa un semestre sin victorias
Según informó Boca, quienes deseen acercarse a darle el último adiós podrán hacerlo entre las 10:00 y las 22:00.
El marplatense, en su primer torneo oficial con el "Xeneize" anotó un gol en las semifinales de la Supercopa y esta noche jugará el clásico ante River.
El marplatense, flamante campeón de la Liga Nacional con Boca Juniors, reflexionó sobre el título, su presente deportivo y no ocultó su deseo de volver al club que lo vio nacer: “Es algo que cada vez tengo más presente dentro mío”.