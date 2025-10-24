Cabo Verde sacudió al mundo el pasado 13 de octubre, cuaando el seleccionado que representa al archipiélago africano venció 3-0 a Esuatini en el Estadio Nacional O'rei Pele y por primera vez en toda su historia disputará una Copa del Mundo. El país será uno de los 48 que irán en busca de la gloria el año que viene en Estados Unidos y el defensor de Boca, Ayrton Costa, podría defender esos colores en la cita mundialista.

Ads

El marcador central de 26 años tiene descendencia caboverdiana de parte de su abuelo Domingo y por ende, si se lo propusiera no solamente podría nacionalizarse, sino también quedar en condiciones de ser convocado por esa selección y -lo dicho- ser un mega refuerzo para el Mundial.

Según informaron en la cuenta de Instagram Te Dejo en Orsai y la periodista Martina Baldi, no es solamente un anhelo de los integrantes de Cabo Verde, sino que también tiene un marco legal, es decir que va en serio. De hecho, Javier Andrigo, presidente de la Sociedad de Socorros Mutuos de la Unión de Caboverdeanos, confirmó esta chance que tiene el defensor de Boca y hasta lo cree posible.

Ads

Puede interesarte

Lógicamente todavía ni Costa ni nadie de su entorno habló al respecto, aunque por ahora sería una posibilidad que no estaría en los planes del ex Platense e Independiente, quien además tiene a su abuela paraguaya y también podría nacionalizarse guaraní.

"Ayrton es nieto de caboverdeano, con lo cual si se nacionalizara y lo convocaran podría jugar el Mundial. Pero ojo, si no me equivoco también tiene un familiar paraguayo, con lo cual podría suceder lo mismo", señaló el propio Javier Andrigo. Aunque de todos modos, la ilusión la tienen intacta: "Para la comunidad de Cabo Verde sería muy importante que un jugador de Boca pueda representar a la selección en la Copa del Mundo".

Ads

Mientras tanto, Costa es un pilar en este Boca que todavía está tratando de clasificarse a los playoffs del Torneo Apertura y también de conseguir un lugar en la tabla anual para meterse en la Copa Libertadores del año que viene (por ahora está afuera de las dos). De hecho, este lunes será titular en el postergado ante Barracas Central que disputará el Xeneize desde las 16:00.





Fuente: Olé