Tras el Mundial, las búsquedas para viajar a Cabo Verde crecieron un 750% entre los argentinos
Un informe de Booking.com reveló que el país registró un alza en Internet, impulsado por el interés deportivo y la tendencia a viajar para ver fútbol.
Un informe de Booking.com reveló que el país registró un alza en Internet, impulsado por el interés deportivo y la tendencia a viajar para ver fútbol.
Ubicado a unos 700 kilómetros de la costa de Senegal, Cabo Verde basa gran parte de su economía en el turismo y la pesca.
El marcador central de Boca es uno de los pilares del equipo de Claudio Úbeda y ahora tiene por delante una chance inesperada para ser parte de la cita mundialista.