Hasta hace pocas semanas, Cabo Verde era un país poco conocido para la mayoría de los argentinos. Su histórica campaña en el Mundial 2026 cambió ese escenario. Este viernes enfrentará a la Selección y llegará con el impulso de haberse convertido en una de las revelaciones del torneo.

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El archipiélago está ubicado frente a la costa noroeste de África. Está formado por diez islas y tiene unos 520 mil habitantes. Su economía se sostiene principalmente en el turismo, la pesca y los deportes náuticos. Sus playas y la hospitalidad de su gente son parte de los principales atractivos.

El vínculo con Argentina también tiene historia. Los primeros inmigrantes caboverdianos llegaron hace más de un siglo para trabajar en los puertos. Con el tiempo formaron comunidades que aún conservan sus tradiciones, sobre todo en Dock Sud y Ensenada.

Más allá del resultado frente al campeón del mundo, Cabo Verde ya consiguió un logro inédito. El Mundial lo puso en el centro de la escena y despertó el interés por un país que, hasta hace muy poco, era apenas un punto perdido en el mapa.

Fuente: TN

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