El fútbol italiano quedó sacudido por una investigación judicial que involucra al defensor del Inter de Milán, Alessandro Bastoni. El futbolista de 27 años fue citado por la Fiscalía de Milán en el marco de una causa que investiga una presunta red de prostitución infantil vinculada a una agencia que organizaba encuentros privados para deportistas, empresarios y otras personas de alto poder adquisitivo.

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Según medios italianos como La Gazzetta dello Sport y SportMediaset, la investigación se centra en hechos ocurridos en 2020, cuando Bastoni tenía 21 años. De acuerdo con las escuchas telefónicas incorporadas al expediente, un empleado de la agencia Made, de la localidad de Cinisello Balsamo, habría coordinado un encuentro entre el futbolista y una joven de 17 años.

Las conversaciones interceptadas muestran que el intermediario organizó la logística del encuentro y mantuvo distintos intercambios con el jugador. La Fiscalía busca determinar si existió una relación sexual con una menor y si hubo algún tipo de pago por ese encuentro. La joven ya declaró como testigo y, según trascendió, afirmó que no mantuvo relaciones sexuales con Bastoni.

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El defensor recibió una notificación formal y deberá presentarse a declarar el próximo 3 de julio ante la Fiscalía de Milán. Su abogado, Salvatore Scuto, negó las acusaciones y sostuvo que su cliente "no tuvo relaciones sexuales con una menor de edad" y que tampoco existió ningún pago por servicios sexuales.

La causa tomó notoriedad pública luego de que, en abril, fueran detenidas cuatro personas acusadas de integrar la presunta organización. Los investigadores analizan si existía una estructura destinada a captar clientes de alto perfil para ofrecer encuentros con acompañantes y, en algunos casos, facilitar el suministro de sustancias ilícitas.

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Además de Bastoni, la Guardia di Finanza entregó documentación a los futbolistas Daniel Maldini, Riccardo Calafiori y Kevin Bonifazi. Los tres no están imputados en la causa, aunque fueron citados como testigos debido a que sus nombres aparecen en conversaciones incorporadas a la investigación. La Justicia italiana continúa reuniendo pruebas para esclarecer los hechos y determinar si corresponde formular nuevas acusaciones.

Fuente: Infobae

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