El Ministerio del Interior marroquí aseguró que adoptó medidas para impedir cualquier intento de ingreso irregular. Su portavoz, Rachid El Khalfi, señaló que también se trabaja para identificar e interceptar a quienes participen de estas acciones. Las autoridades investigan además a personas sospechadas de difundir contenidos destinados a organizar cruces colectivos hacia Ceuta y Melilla.

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En las últimas horas se observó un amplio despliegue de fuerzas de seguridad marroquíes en la zona fronteriza. Cientos de policías y militares fueron destinados a distintos puntos próximos a Ceuta, mientras también se instalaron nuevas barreras, alambradas y concertinas. Del lado español, la cantidad de policías y guardias civiles desplegados aumentó hasta cerca de 1.600 y unos 2.000 militares realizan tareas de apoyo.

La nueva alerta está relacionada con mensajes que comenzaron a ganar difusión en internet y que aseguran, falsamente, que “la frontera de Ceuta estará abierta” el 15 de agosto por tratarse de un día festivo en España. Las publicaciones acumularon millones de visualizaciones y buscan convocar a personas interesadas en llegar a territorio español.

Una investigación sobre esas cuentas detectó que muchos de los perfiles utilizados para promover el cruce fueron creados recientemente, tienen pocos seguidores, siguen a muy pocos usuarios y, en algunos casos, cambiaron varias veces de nombre. La convocatoria luego comenzó a ser replicada por cuentas reales con audiencias superiores a las 100.000 personas, lo que amplificó considerablemente su alcance.

Ante esta situación, la Unión Europea pidió a Meta y TikTok reforzar la verificación de contenidos y retirar las publicaciones que promuevan una nueva entrada irregular. La Comisión Europea informó que las plataformas activaron mecanismos especiales de coordinación para detectar con mayor rapidez información falsa vinculada a la crisis.

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La tensión se produce después de los cruces masivos del 30 y 31 de julio, cuando decenas de miles de personas intentaron llegar a Ceuta desde Marruecos, muchas de ellas a nado. El número de fallecidos varía según la fuente: el Gobierno español informó al menos 82 muertos, mientras organizaciones humanitarias elevaron el balance a 141 víctimas, contando cuerpos recuperados tanto en aguas españolas como marroquíes.

En medio de la crisis, la ministra española de Defensa, Margarita Robles, endureció su posición y advirtió que una acción contra Ceuta o Melilla supone una agresión contra el conjunto de España. También sostuvo que lo sucedido el 30 de julio no debe repetirse y reclamó que las organizaciones que trafican con personas reciban todo el peso de la ley.

Desde Marruecos también surgieron cuestionamientos. El ministro de Justicia, Abdellatif Ouahbu, reprochó a España la forma en que recibe a quienes consiguen atravesar la frontera y sostuvo que Rabat realiza esfuerzos para impedir su salida. Pese a esas diferencias, ambos países mantienen desplegados fuertes dispositivos de seguridad ante la posibilidad de un nuevo intento este sábado.

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Las autoridades españolas remarcaron que la frontera continúa cerrada y pidieron no creer en los mensajes que circulan por internet. Al mismo tiempo, especialistas señalan que factores como la falta de oportunidades y las dificultades económicas que atraviesa una parte de la juventud marroquí favorecen que este tipo de convocatorias encuentren rápidamente personas dispuestas a intentar llegar a Europa.

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