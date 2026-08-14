España y Marruecos refuerzan la frontera ante el temor a otra llegada masiva a Ceuta
Elevaron el nivel de vigilancia en torno a Ceuta ante la circulación de convocatorias en redes sociales que buscan impulsar un nuevo cruce de migrantes este sábado 15 de agosto, apenas dos semanas después de la grave crisis registrada a fines de julio.
El Ministerio del Interior marroquí aseguró que adoptó medidas para impedir cualquier intento de ingreso irregular. Su portavoz, Rachid El Khalfi, señaló que también se trabaja para identificar e interceptar a quienes participen de estas acciones. Las autoridades investigan además a personas sospechadas de difundir contenidos destinados a organizar cruces colectivos hacia Ceuta y Melilla.
En las últimas horas se observó un amplio despliegue de fuerzas de seguridad marroquíes en la zona fronteriza. Cientos de policías y militares fueron destinados a distintos puntos próximos a Ceuta, mientras también se instalaron nuevas barreras, alambradas y concertinas. Del lado español, la cantidad de policías y guardias civiles desplegados aumentó hasta cerca de 1.600 y unos 2.000 militares realizan tareas de apoyo.
La nueva alerta está relacionada con mensajes que comenzaron a ganar difusión en internet y que aseguran, falsamente, que “la frontera de Ceuta estará abierta” el 15 de agosto por tratarse de un día festivo en España. Las publicaciones acumularon millones de visualizaciones y buscan convocar a personas interesadas en llegar a territorio español.
Una investigación sobre esas cuentas detectó que muchos de los perfiles utilizados para promover el cruce fueron creados recientemente, tienen pocos seguidores, siguen a muy pocos usuarios y, en algunos casos, cambiaron varias veces de nombre. La convocatoria luego comenzó a ser replicada por cuentas reales con audiencias superiores a las 100.000 personas, lo que amplificó considerablemente su alcance.
Ante esta situación, la Unión Europea pidió a Meta y TikTok reforzar la verificación de contenidos y retirar las publicaciones que promuevan una nueva entrada irregular. La Comisión Europea informó que las plataformas activaron mecanismos especiales de coordinación para detectar con mayor rapidez información falsa vinculada a la crisis.
La tensión se produce después de los cruces masivos del 30 y 31 de julio, cuando decenas de miles de personas intentaron llegar a Ceuta desde Marruecos, muchas de ellas a nado. El número de fallecidos varía según la fuente: el Gobierno español informó al menos 82 muertos, mientras organizaciones humanitarias elevaron el balance a 141 víctimas, contando cuerpos recuperados tanto en aguas españolas como marroquíes.
En medio de la crisis, la ministra española de Defensa, Margarita Robles, endureció su posición y advirtió que una acción contra Ceuta o Melilla supone una agresión contra el conjunto de España. También sostuvo que lo sucedido el 30 de julio no debe repetirse y reclamó que las organizaciones que trafican con personas reciban todo el peso de la ley.
Desde Marruecos también surgieron cuestionamientos. El ministro de Justicia, Abdellatif Ouahbu, reprochó a España la forma en que recibe a quienes consiguen atravesar la frontera y sostuvo que Rabat realiza esfuerzos para impedir su salida. Pese a esas diferencias, ambos países mantienen desplegados fuertes dispositivos de seguridad ante la posibilidad de un nuevo intento este sábado.
Las autoridades españolas remarcaron que la frontera continúa cerrada y pidieron no creer en los mensajes que circulan por internet. Al mismo tiempo, especialistas señalan que factores como la falta de oportunidades y las dificultades económicas que atraviesa una parte de la juventud marroquí favorecen que este tipo de convocatorias encuentren rápidamente personas dispuestas a intentar llegar a Europa.