A 48 horas del devastador terremoto de magnitud 7,4 que sacudió el noroeste de Colombia, los equipos de emergencia y rescate trabajan sin pausas entre las ruinas y estructuras colapsadas. Las autoridades locales informaron que el saldo provisorio de víctimas fatales asciende a 240 personas, mientras que las brigadas concentran sus esfuerzos en localizar a más de 4100 personas reportadas como desaparecidas, según registros oficiales de la plataforma Colombia te busca.

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Ante la magnitud de la catástrofe, el presidente Abelardo de la Espriella decretó tres días de duelo nacional y formuló un pedido de cooperación internacional a Estados Unidos, El Salvador, Ecuador e Israel.

David Tamayo, director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), detalló que la solicitud busca “anticipar el agotamiento de recursos” apelando a contingentes con certificación internacional. En tanto, el canciller Omar Bula confirmó la llegada de los primeros vuelos con insumos humanitarios desde México y El Salvador, a la par que Estados Unidos movilizó unidades especializadas de rescate urbano (USAR) procedentes de Virginia y California.

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Las mayores afectaciones y pérdidas humanas se concentran en las ciudades capitales. Según datos provistos por la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales (Asocapitales), se registran 83 fallecidos en Pereira, 74 en Cali, 9 en Quibdó y 6 en Manizales, donde se evidenciaron severos daños de infraestructura que alcanzaron a la emblemática catedral local.

La emergencia despertó asimismo una respuesta solidaria de la población: en Cali, vecinos organizaron cadenas humanas para remover escombros, mientras que en Pereira comerciantes del sector gastronómico, encabezados por el empresario Gabriel Jaime Montoya, transformaron instalaciones comerciales en cocinas comunitarias para abastecer a miles de personas damnificadas.

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