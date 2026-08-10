La interna en la FIFA escaló un nuevo nivel. Tres de las principales confederaciones del fútbol mundial acusaron a Gianni Infantino de haber quebrado la confianza dentro de la organización y reclamaron explicaciones por un proyecto comercial que finalmente fue retirado.

Ads

El cuestionamiento fue firmado por los presidentes de UEFA, la Confederación Asiática (AFC) y Concacaf. El conflicto comenzó por el intento de la FIFA de abrir a inversores privados una parte del negocio relacionado con las Copas del Mundo, una propuesta que despertó fuertes críticas dentro de la entidad.

El proyecto, conocido como FIFA Forward Enterprise, contemplaba la creación de una compañía valuada en unos 20.000 millones de dólares y la posibilidad de conseguir hasta 4.200 millones mediante la venta de una participación minoritaria. La iniciativa quedó finalmente sin efecto y la propia FIFA reconoció errores en la manera en que fue presentada.

Puede interesarte

Sin embargo, las disculpas no alcanzaron para calmar el conflicto. UEFA, AFC y Concacaf aseguraron que el problema no fue simplemente una mala comunicación, sino la forma en que se tomó una decisión de semejante importancia sin suficiente consulta. En la carta hablaron directamente de una pérdida de confianza y reclamaron mayor transparencia.

Las tres confederaciones también pidieron que la investigación sobre lo ocurrido quede en manos de un organismo independiente y no de la propia FIFA. Consideran que la conducción de Infantino no debería investigar por sí misma un proceso en el que estuvo directamente involucrada.

Ads

La disputa también llega en un momento sensible para el dirigente suizo. Infantino busca continuar al frente de la FIFA después de las elecciones previstas para marzo de 2027 y, por ahora, no tiene un rival confirmado. Mientras África y Conmebol mantienen su respaldo, el frente común de Europa, Asia y Concacaf abre un escenario de tensión política dentro del fútbol mundial.

Fuente: Infobae

Ads