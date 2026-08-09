La salud de Joe Biden volvió a generar preocupación luego de que su hijo Hunter revelara nuevos detalles sobre el avance del cáncer de próstata que padece el exmandatario de Estados Unidos.

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Durante una entrevista con la BBC, Hunter Biden explicó que la enfermedad se extendió y aseguró que actualmente provoca fuertes dolores y resulta debilitante para su padre.

Biden, de 83 años, había informado en mayo de 2025 que padecía una forma agresiva de cáncer de próstata. En ese momento se confirmó que la enfermedad había hecho metástasis en los huesos.

Ahora, su hijo señaló que el cuadro avanzó todavía más y que el cáncer se extendió a otras partes del organismo, además del sistema óseo. Hunter también expresó que le gustaría que su padre exteriorizara con mayor frecuencia el dolor que atraviesa.

A pesar de la complejidad de su estado, destacó la fortaleza del exmandatario y aseguró que continúa interesado en la realidad política y social de Estados Unidos.

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Desde que dejó la Casa Blanca, Biden mantuvo cierta actividad pública mientras avanzaba con su tratamiento. Entre sus apariciones recientes estuvo su participación, en junio, en la inauguración del Centro Presidencial Obama en Chicago.

El expresidente recibió tratamiento para combatir la enfermedad y su equipo había confirmado anteriormente la utilización de terapia hormonal y radioterapia.

Las nuevas declaraciones de Hunter se conocieron en medio de otras revelaciones sobre la salud del exmandatario. Jill Biden recordó recientemente el debate presidencial de junio de 2024 frente a Donald Trump y reconoció que aquella noche quedó profundamente preocupada por el estado de su esposo.

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La ex primera dama relató que nunca lo había visto de esa manera y que, al observar su desempeño durante el debate, llegó a temer que estuviera sufriendo un derrame cerebral.

Pese al avance de la enfermedad, Hunter remarcó que su padre continúa enfrentando el tratamiento y permanece conectado con la actualidad de su país, mientras su familia lo acompaña en esta etapa.

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