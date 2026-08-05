La decisión de Brasil de rebajar su representación diplomática en Argentina generó una amplia repercusión en los principales medios del país vecino. Las coberturas coincidieron en señalar que el conflicto representa uno de los momentos de mayor tensión bilateral de las últimas décadas. La medida dejó las relaciones temporalmente a cargo de encargados de negocios.

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El gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva resolvió que el embajador Julio Bitelli no regrese a Buenos Aires. Además, comunicó al representante argentino en Brasilia, Daniel Raimondi, que dejará de ser el interlocutor ante el Ejecutivo brasileño. Sin embargo, no fue expulsado ni declarado persona no grata. Raimondi conserva su condición de embajador y permanecerá en Brasil.

Folha de S.Paulo definió la situación como “la crisis más grave, al menos de las últimas décadas” entre las dos principales economías del Mercosur. El diario también vinculó el episodio con la campaña presidencial brasileña y las acusaciones de una posible intervención extranjera en el proceso electoral. En Brasilia consideran que Javier Milei y Donald Trump buscan favorecer a Flávio Bolsonaro.

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O Estado de S.Paulo sostuvo que el gobierno brasileño observa una estrategia coordinada para influir en los comicios del 4 de octubre. Según el periódico, las autoridades también sospechan de acciones destinadas a sembrar dudas sobre el sistema de urnas electrónicas. El conflicto diplomático quedó así incorporado a la disputa política interna de Brasil.

Por su parte, O Globo reconstruyó los cruces entre Milei y Lula y destacó que Raimondi fue recibido personalmente por el canciller Mauro Vieira. El medio indicó que ese tipo de encuentros suele reservarse para situaciones de máxima gravedad diplomática. La tensión aumentó después de que Milei respaldara públicamente la candidatura de Flávio Bolsonaro.

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La Cancillería argentina cuestionó la decisión y afirmó que Brasil se aleja de la región por “cuestiones puramente ideológicas”. Además, aseguró que el Gobierno no responderá con una medida similar y mantendrá el vínculo en el nivel que disponga Brasil. La administración de Milei sostuvo que las diferencias políticas no deberían afectar las relaciones entre ambos Estados.

Fuente: TN

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