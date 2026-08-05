Un fragmento de un cohete Falcon 9 de SpaceX habría impactado este miércoles contra la Luna, en un hecho que, aunque no representa ningún riesgo para la Tierra, es seguido con atención por la comunidad científica por el valor que podría aportar para futuras investigaciones.

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Se trata de la etapa superior del lanzador, una sección de aproximadamente 4.000 kilos y del tamaño de un edificio de cinco pisos, que permanecía en una órbita inestable desde una misión realizada en enero de 2025 para transportar módulos de alunizaje y equipamiento científico.

Según las estimaciones, la colisión ocurrió alrededor de las 7:35 (hora del Reino Unido), cerca del cráter Einstein, ubicado en la cara visible de la Luna. Sin embargo, la confirmación definitiva dependerá del análisis de imágenes obtenidas por telescopios terrestres y sondas en órbita lunar.

Desde el Observatorio Paranal, en Chile, el operador de telescopios Rodrigo Palominos informó que detectó variaciones en líneas de emisión lumínica en el momento previsto para el impacto, un resultado que calificó como "preliminar pero alentador" y que podría corresponder al material expulsado por la colisión.

La NASA indicó que el evento no supone ningún peligro para la Tierra y anunció que aprovechará la ocasión para recopilar datos sobre la superficie lunar y mejorar las técnicas de seguimiento de objetos espaciales.

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Los científicos esperan que las imágenes obtenidas en los próximos días permitan identificar el nuevo cráter generado por el impacto y analizar la nube de polvo levantada por la colisión. Esa información será clave para conocer mejor la composición del suelo lunar y preparar futuras misiones del programa Artemis.

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Preocupación por la basura espacial

Más allá del interés científico, el episodio volvió a poner el foco sobre el creciente problema de los residuos espaciales.

El astrónomo Matt Bothwell, de la Universidad de Cambridge, advirtió que el aumento de objetos fuera de control en el espacio representa un desafío para la exploración futura.

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"En unas décadas podría ser difícil incluso salir de la órbita terrestre porque el espacio estará demasiado congestionado", señaló.

Especialistas también alertan que, a medida que aumenten las misiones a la Luna, será necesario minimizar el riesgo de que restos de cohetes o satélites puedan impactar sobre futuras bases, equipos científicos o incluso sitios históricos como las zonas de alunizaje de las misiones Apolo.

Actualmente se estima que la Luna alberga unos 3.000 objetos de origen humano, con una masa total cercana a las 190 toneladas, acumulados desde el inicio de la exploración espacial en 1959. Aunque no representan un problema ambiental, sí constituyen un desafío para la preservación de áreas de alto valor científico e histórico y para la seguridad de las próximas misiones espaciales.

Fuente: BBC