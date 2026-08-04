El Gobierno de Guatemala declaró la alerta naranja ante una nueva fase eruptiva del volcán de Fuego, el más activo de Centroamérica, luego de que registrara fuertes explosiones, ríos de lava y columnas de ceniza que alcanzaron los 6.000 metros de altura.

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La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (CONRED) ordenó evacuaciones preventivas en las comunidades más expuestas, habilitó albergues temporales y suspendió las clases en las zonas afectadas. Además, fue cerrada la Ruta Nacional 14, una vía clave que conecta el sur del país con la ciudad de Antigua Guatemala.

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Según el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh), la actividad incluye explosiones frecuentes, emisión constante de gases y cenizas, fuentes de lava y flujos piroclásticos que descienden por las laderas del volcán.

La caída de ceniza también afecta a localidades cercanas, por lo que las autoridades mantienen un monitoreo permanente y advirtieron que la actividad podría intensificarse en las próximas horas.

El volcán de Fuego, ubicado a unos 35 kilómetros al sudoeste de Ciudad de Guatemala, registra actividad constante y protagonizó una de las mayores tragedias naturales del país en 2018, cuando una violenta erupción dejó cientos de muertos y desaparecidos.

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Hasta el momento, las autoridades no informaron víctimas fatales ni personas heridas por la actual erupción.

Fuente: TN

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