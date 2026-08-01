Una violenta detonación provocada por la explosión de un coche bomba dejó al menos once personas heridas -ocho efectivos de la Policía Nacional y tres civiles- en la ciudad de Cúcuta (Colombia), departamento de Norte de Santander, en las inmediaciones de un comando policial y del mercado Cenabastos.

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El atentado se registró a seis días de la ceremonia de transmisión de mando presidencial en Colombia, en un contexto de elevada tensión en la zona fronteriza con Venezuela. Según fuentes oficiales, el vehículo cargado con explosivos estalló cerca del complejo de seguridad y generó daños en el área circundante.

Tras la explosión inicial, se reportó la detonación de artefactos adicionales que fueron proyectados hacia el perímetro del edificio, lo que amplificó el impacto del ataque y afectó tanto a personal policial como a civiles que transitaban por el lugar.

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En respuesta al hecho, las autoridades del departamento anunciaron una recompensa de aproximadamente 32.000 dólares para quienes aporten información que permita identificar y capturar a los responsables del atentado.

Desde el espacio político entrante, el presidente electo Abelardo de la Espriella y su futuro ministro de Defensa condenaron el ataque y ratificaron la intención de reforzar la seguridad en una región donde operan organizaciones armadas ilegales, entre ellas el ELN y disidencias de las FARC. Por su parte, el mandatario saliente Gustavo Petro no emitió declaraciones iniciales debido a que se encuentra en viaje oficial en Cuba.

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