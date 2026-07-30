La ciudad autónoma española de Ceuta atraviesa una nueva crisis migratoria tras el ingreso irregular de más de 2.000 personas desde Marruecos en los últimos cinco días, una situación que llevó a las autoridades locales a solicitar al Gobierno de Pedro Sánchez la declaración de una emergencia nacional.

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Solo durante este jueves ingresaron cientos de migrantes más, muchos de ellos bordeando a nado el espigón del Tarajal. El fuerte incremento de llegadas provocó el colapso de los controles fronterizos y de los centros de recepción de inmigrantes.

Ante este escenario, el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, mantuvo una conversación con el jefe del Gobierno español y reclamó una respuesta urgente. Además de la declaración de emergencia, pidió reforzar la cooperación con Marruecos y desplegar al Ejército para colaborar en el control de la frontera.

El pedido fue respaldado por todos los bloques con representación en la Asamblea de Ceuta, que también solicitaron el cierre temporal del paso fronterizo del Tarajal.

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Mientras tanto, la Guardia Civil restringió los accesos a la frontera para evitar mayores congestiones y desvió el tránsito hacia sectores habilitados. En distintos puntos de la ciudad también se observaron familias, mujeres y niños que lograron ingresar y permanecían en las calles ante la saturación del Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI).

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Desde Marruecos, autoridades diplomáticas rechazaron las acusaciones de falta de colaboración y atribuyeron el aumento de los cruces a organizaciones dedicadas al tráfico ilegal de migrantes. En la misma línea, el Ministerio del Interior español responsabilizó a estas redes de difundir información falsa sobre un reciente fallo judicial para incentivar los intentos de ingreso.

El presidente Pedro Sánchez aseguró que el Gobierno español ya movilizó recursos para atender la situación y confirmó que trabaja junto a Marruecos para recuperar la normalidad. En tanto, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, viajará este viernes a Ceuta para seguir de cerca la evolución de la crisis y coordinar las medidas con las autoridades locales.

La nueva ola migratoria reavivó el debate político en España. Mientras el oficialismo apuesta por reforzar la cooperación con Marruecos, dirigentes de la oposición reclamaron endurecer los controles fronterizos y adoptar medidas excepcionales para contener los ingresos irregulares.

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Fuente: Infobae