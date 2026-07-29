La Federación Rusa emitió una orden de búsqueda internacional contra Pável Dúrov, fundador y director ejecutivo de Telegram.

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El Servicio Federal de Seguridad ruso informó que inició el pedido de captura. Sin embargo, todavía no está claro si otros países aceptarán esa solicitud.

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Dúrov, de 41 años, nació en Rusia, pero vive fuera del país desde hace años. Tiene ciudadanía francesa y de Emiratos Árabes Unidos. En el pasado también creó la red social VK, conocida como el "Facebook ruso".

Las autoridades rusas mantienen desde hace años un conflicto con Telegram. Buscan que la empresa entregue datos de usuarios y limite determinados contenidos. Dúrov se ha negado y denunció que la alternativa impulsada por el Estado fue creada para facilitar la vigilancia y la censura política.

Fuente: Infobae

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