Las labores de extinción de los incendios forestales registrados durante 2026 en España podrían representar un desembolso de entre 1.723 y 3.275 millones de euros, de acuerdo con una estimación realizada sobre la cantidad de hectáreas afectadas desde comienzos de año.

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El cálculo surge del informe “Grandes incendios forestales”, elaborado por Greenpeace con información de la Asociación Nacional de Empresas Forestales. Hasta el momento, el fuego alcanzó unas 172.396 hectáreas, prácticamente la mitad de la superficie quemada durante todo 2025.

Para determinar el impacto económico se utilizaron dos valores de referencia. La Agencia Forestal de Navarra estima un promedio de 10.000 euros por hectárea, mientras que las empresas forestales calculan alrededor de 19.000 euros. La proyección solamente incluye el combate de los focos y deja afuera la recuperación de los ecosistemas, la reconstrucción de infraestructura y otras pérdidas.

Durante 2025, las llamas arrasaron cerca de 354.793 hectáreas en España y se contabilizaron 8.189 incidentes. Al aplicar los mismos parámetros, las tareas de extinción de aquel período habrían representado entre 3.548 y 6.741 millones de euros.

Desde el sector forestal indicaron que el presupuesto público anual destinado a enfrentar esta problemática rondaría entre 1.200 y 1.300 millones de euros. De ese monto, aproximadamente 400 millones se utilizarían para controlar el fuego y cerca de 800 millones para acciones preventivas, aunque las cifras dependen de la información aportada por las distintas administraciones y son aproximadas.

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Los especialistas remarcaron la necesidad de reforzar las tareas durante los meses de menor riesgo. Según sus estimaciones, cada euro invertido en evitar la propagación de las llamas podría ahorrar hasta cien euros en posteriores operativos de extinción.

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