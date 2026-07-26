El hecho ocurrió en las inmediaciones del parque Tiergarten, donde se desarrollaban las actividades de cierre del tradicional evento del Orgullo. Testigos relataron que una camioneta ingresó a gran velocidad entre la multitud, provocando escenas de pánico mientras cientos de personas intentaban refugiarse en el parque. El vehículo fue hallado abandonado tras impactar contra un árbol.

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Tras el atropello, las autoridades también reportaron que algunas personas resultaron heridas con armas blancas, por lo que investigan el episodio como un posible ataque.

El canciller alemán, Friedrich Merz, calificó el hecho como un "acto horrendo" y aseguró que se investigará "a fondo" para identificar y castigar a los responsables.

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La policía informó que identificó a un sospechoso, un joven de 21 años vinculado al entorno islamista de Berlín, aunque al cierre de esta edición continuaba prófugo. Además, los investigadores creen que una o más personas escaparon del vehículo tras el ataque.

Como consecuencia del ataque, los organizadores suspendieron la Marcha del Orgullo y evacuaron la zona de manera preventiva. El evento reunía a cerca de un millón de personas y es una de las mayores celebraciones de la diversidad en Europa.

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Fuente: BBC

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