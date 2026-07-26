Al menos un muerto y 16 heridos tras un ataque durante la Marcha del Orgullo en Berlín
Según informó la policía, varias de las víctimas presentan heridas de gravedad y algunas permanecen en estado crítico.
Según informó la policía, varias de las víctimas presentan heridas de gravedad y algunas permanecen en estado crítico.
La decisión tomada en 2023 estuvo impulsada por preocupaciones sobre el suministro y el costo de la energía, aunque las renovables siguen siendo las opciones más valoradas.
Según información de la policía local el efectivo y los objetos robados están valuados en unos 30 millones de euros (35 millones de dólares).
Fue arrestado al arribar desde Beirut y está acusado de integrar una célula que planificaba atentados contra instituciones judías e israelíes en Alemania y otros países europeos.
A pesar de haberse convertido en la principal fuerza opositora, la AfD fue catalogada como extremista por la inteligencia alemana. El SPD busca ilegalizarla, mientras la CDU y expertos advierten sobre riesgos legales y políticos.
El científico cordobés, de 44 años, había sido reportado como desaparecido el lunes pasado, tras perder contacto con su familia y colegas.
A partir de 2026 todos los varones que cumplan 18 años deberán responder un cuestionario sobre su disposición a servir.