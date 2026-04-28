El Gobierno nacional encabezado por Javier Milei rechazó un informe del medio DW Español sobre la supuesta venta de carne de burro en el país, calificándolo como parte de una “operación internacional” y asegurando que se trata de un caso aislado.

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La controversia surgió a partir de una publicación del medio alemán, que bajo el título Carnicería argentina vende carne de burro ante la subida de la vacuna señaló que un comercio habría comercializado 500 kilos en dos días, en un contexto de fuertes aumentos en el precio de la carne vacuna.

La Oficina de Respuesta Oficial difundió un comunicado en el que sostuvo que el medio “amplifica una vez más un caso aislado y marginal con el claro propósito de dañar la imagen de la República Argentina”. Además, remarcó que se trató de “una única carnicería que comercializó una cantidad mínima de un producto absolutamente ajeno a los hábitos alimentarios y a la tradición gastronómica de los argentinos”.

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El Ejecutivo también defendió la evolución de las variables económicas al señalar que “bajo el gobierno del presidente Javier Milei, la inflación se ha reducido drásticamente y la economía avanza con determinación en su proceso de estabilización, ordenamiento y recuperación”.

En esa línea, el comunicado indicó que “los datos oficiales son contundentes” y precisó que durante 2025 el consumo per cápita total de carnes aumentó un 3,85%, alcanzando los 116,4 kilos por habitante, mientras que la producción porcina creció un 15,7% en el primer trimestre de 2026. Asimismo, destacó que Argentina mantiene uno de los niveles más altos de consumo de carne vacuna.

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El texto oficial incluyó además una crítica política al señalar que “más grave aún sería si esta administración hubiese sido kirchnerista: los argentinos ni siquiera estarían consumiendo carne, sino directamente insectos y productos derivados”.

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En medio de la polémica, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, intervino en la discusión a través de la red social X. “Si Argentina es exportadora de carne de calidad, ¿por qué los argentinos no pueden comer carne de calidad y les toca comer carne de burro?”, planteó, y agregó: “Esto no puede pasar en Colombia”.

Fuente: con información de Noticias Argentinas