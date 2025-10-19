El investigador argentino del Conicet, Alejandro Matías Fracaroli, fue encontrado muerto este domingo en la ciudad alemana de Karlsruhe, donde residía temporalmente por motivos académicos.

Según informaron las autoridades locales, el cuerpo fue hallado a las 12.15 hora alemana en una zona boscosa del distrito de Rintheim, dentro de un arroyo. De acuerdo con el comunicado oficial de la Policía, la principal hipótesis es que Fracaroli habría sufrido un accidente y se habría ahogado, aunque las circunstancias exactas del hecho permanecen bajo investigación.

Fracaroli era oriundo de Córdoba capital, docente de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Nacional de Córdoba e investigador del Conicet. Se encontraba en Alemania realizando una estancia de investigación en el Instituto de Tecnología de Karlsruhe (KIT), una de las instituciones científicas más prestigiosas de Europa. Tenía previsto regresar a la Argentina a comienzos de diciembre.

El lunes, día en que se reportó su desaparición, el investigador había sido visto por última vez al salir del campus universitario y tomar un colectivo rumbo al centro de la ciudad. Poco antes había mantenido una videollamada con su pareja, quien no notó nada fuera de lo común. Minutos después, su teléfono se apagó y no volvió a responder mensajes.

Durante la semana, su desaparición movilizó a organismos científicos, universidades y al propio Conicet, que habían emitido comunicados pidiendo colaboración para dar con su paradero. La Embajada Argentina en Alemania también había intervenido en el operativo de búsqueda.

Fracaroli integraba el equipo de investigación del químico Omar Yaghi, reciente ganador del Premio Nobel de Química 2025, y su trabajo se centraba en el desarrollo de materiales reticulares aplicados a la sostenibilidad ambiental. Su fallecimiento generó conmoción en la comunidad científica argentina, que lo recordó como un investigador brillante y un referente en su campo.

