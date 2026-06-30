La eliminación de Alemania ante Paraguay en los 16avos de final del Mundial 2026 generó una fuerte repercusión en la prensa alemana, que calificó la derrota como un nuevo fracaso para una selección que no logra recuperar el protagonismo en las últimas Copas del Mundo.

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Los principales medios del país reflejaron la decepción con títulos contundentes. El diario BILD habló de "la próxima pesadilla del fútbol alemán" y tituló "Nos vamos", mientras que Tagesspiegel definió la eliminación como "otro desastre mundialista".

Por su parte, BR24 hizo foco en el penal fallado por Jonathan Tah, y Sport.de aseguró que "se consumó el desastre de Alemania en el Mundial". El Frankfurter Allgemeine, en tanto, optó por una cobertura más informativa al destacar la derrota por penales frente a Paraguay.

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La frustración tiene antecedentes recientes. Desde el título conseguido en Brasil 2014, Alemania fue eliminada en la fase de grupos de los Mundiales de Rusia 2018 y Qatar 2022. En esta edición logró superar esa instancia, pero volvió a quedar afuera antes de los octavos de final, prolongando una etapa de resultados muy por debajo de las expectativas para una de las selecciones más exitosas de la historia.

El recorrido de ambos equipos hacía pensar en un desenlace diferente. Alemania había goleado a Curazao, vencido a Costa de Marfil y solo había perdido ante Ecuador en la fase de grupos.

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Paraguay, en cambio, llegó a la fase eliminatoria como uno de los mejores terceros tras caer con Estados Unidos, derrotar a Turquía y empatar con Australia. Sin embargo, el equipo dirigido por Gustavo Alfaro dio uno de los grandes golpes del campeonato al eliminar al cuatro veces campeón del mundo desde los doce pasos.

Fuente: TN

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