La eliminación de Países Bajos frente a Marruecos en los 16avos de final del Mundial 2026 derivó en graves incidentes en la ciudad neerlandesa de La Haya, donde la Policía debió intervenir con un importante operativo que incluyó el uso de camiones hidrantes para dispersar a los grupos enfrentados.

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Según medios locales, los festejos por la clasificación de Marruecos fueron escalando hasta convertirse en enfrentamientos, lo que obligó a desplegar fuerzas antidisturbios para controlar la situación y evitar nuevos choques entre simpatizantes de ambas selecciones.

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La clasificación marroquí se concretó tras imponerse en la definición por penales luego del empate registrado en el tiempo reglamentario. Miles de personas habían seguido el encuentro disputado en Monterrey y, una vez consumada la victoria de los Leones del Atlas, comenzaron las celebraciones que en algunos sectores de Países Bajos terminaron en violencia.

En contraste, en Marruecos la clasificación fue celebrada de manera masiva. En Rabat, la capital, cientos de hinchas salieron a las calles con banderas, bocinazos, cánticos y vuvuzelas para festejar el pase a los octavos de final, prolongando los festejos hasta la madrugada pese a tratarse de un día laborable.

Con este triunfo, Marruecos vuelve a instalarse entre los mejores del torneo y mantiene la ilusión de igualar o superar la histórica campaña realizada en Qatar 2022, cuando alcanzó las semifinales del Mundial.

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Fuente: TN

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