Una avioneta utilizada para vuelos de paracaidismo se estrelló este domingo en el noreste de Francia y provocó la muerte de las 11 personas que viajaban a bordo. El siniestro ocurrió pocos segundos después del despegue desde el aeródromo de Nancy-Essey, cerca de la localidad de Tomblaine, y es considerado uno de los accidentes más graves de este tipo registrados en el país en las últimas tres décadas.

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La aeronave, un Pilatus PC-6, despegó alrededor de las 11 de la mañana para realizar un vuelo vinculado a una actividad de paracaidismo. A bordo viajaban el piloto, cinco instructores y cinco alumnos que se preparaban para efectuar un salto. Ninguno sobrevivió al impacto.

De acuerdo con los primeros testimonios, el avión inició el ascenso con normalidad, pero instantes después el motor dejó de emitir sonido. La aeronave perdió altura rápidamente y cayó a unos 300 metros de la pista, sobre un sendero para bicicletas ubicado en una zona cercana a un centro comercial y a un área residencial.

A pesar de la magnitud del accidente, las autoridades confirmaron que no hubo víctimas ni heridos entre las personas que se encontraban en tierra. Familiares de varios de los ocupantes presenciaron la caída desde el aeródromo, ya que habían acompañado a las víctimas para participar de la jornada de paracaidismo.

El prefecto de la región, Yves Séguy, señaló que el desenlace pudo haber sido aún más grave si el avión hubiera caído unos metros más adelante, debido a la cercanía de viviendas y comercios. En tanto, el ministro del Interior francés, Laurent Nuñez, se trasladó al lugar para supervisar el operativo y brindar asistencia a los familiares.

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Las causas del accidente todavía no fueron establecidas. La investigación quedó a cargo de la Fiscalía de París y de la Gendarmería de Transporte Aéreo, que trabajarán para determinar qué provocó la caída de la aeronave apenas iniciado el vuelo. Por el momento, las autoridades no confirmaron si las condiciones meteorológicas o las altas temperaturas registradas en la región tuvieron alguna relación con el siniestro.

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