El sumo pontifice expresó este domingo su cercanía con el pueblo venezolano tras los terremotos que azotaron al país el pasado 24 de junio y anunció el envío de una ayuda inicial de 100.000 euros para asistir a los damnificados.

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Al finalizar el rezo del Ángelus, el pontífice pidió que "no falte la solidaridad de la comunidad internacional" con Venezuela y manifestó su pesar por las más de 1.400 víctimas fatales que dejaron los sismos, además de miles de heridos y damnificados.

La asistencia económica será canalizada a través de la Limosnería Apostólica y fue definida tras consultas con el nuncio apostólico en Venezuela, Alberto Ortega Martín, y con el arzobispo de Caracas, Raúl Biord Castillo. Desde el Vaticano señalaron que se mantendrá un seguimiento permanente de la emergencia para evaluar nuevas formas de apoyo.

León XIV también agradeció la labor de los rescatistas y renovó sus oraciones por las víctimas, sus familiares y los heridos. En paralelo, la Conferencia Episcopal Venezolana convocó a una jornada de oración por las comunidades afectadas en las zonas más castigadas por la tragedia.

Fuente: NA

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