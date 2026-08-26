Al menos 95 personas murieron este miércoles en Nepal como consecuencia de una devastadora crecida de un río en una zona fronteriza con China. La emergencia afectó principalmente a los distritos de Rasuwa y Nuwakot, donde el agua y el lodo destruyeron viviendas, rutas y puentes.

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La magnitud del desastre generó además una intensa búsqueda de personas desaparecidas. Según las autoridades, 384 turistas permanecían sin ser localizados, de los cuales 291 son extranjeros. Entre los desaparecidos también hay unos 28 agentes de la Policía de Nepal, de acuerdo con el vocero Abi Narayan Kafle.

El fenómeno se produjo cuando un torrente de agua, barro y escombros se desbordó y avanzó sobre distintas localidades. Las imágenes difundidas desde la zona muestran viviendas completamente cubiertas de lodo, vehículos arrastrados por la corriente y caminos que quedaron inutilizados.

Las localidades de Syabrubesi y Timure, en el distrito de Rasuwa, fueron especialmente afectadas. Las autoridades solicitaron a los habitantes de las zonas próximas a los cursos de agua que se trasladen hacia sectores elevados ante el riesgo de nuevas crecidas.

La zona tiene además una importante actividad turística. Syabrubesi es uno de los principales puntos de partida para las rutas de trekking hacia Langtang, además de formar parte de los recorridos utilizados por peregrinos hindúes que se dirigen hacia el monte Kailash Mansarovar.

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Uno de los testimonios que refleja la dimensión de la tragedia es el de Suman Chalise, un profesor de 34 años de Nuwakot, quien relató que observó cómo la corriente arrastraba camiones, viviendas y personas.

La emergencia también alcanzó el territorio chino. En la región autónoma del Tíbet, un deslizamiento de tierra afectó el paso fronterizo de Gyirong, que conecta China con Nepal. Una cámara de seguridad registró el momento en que varias personas intentaban escapar segundos antes de que una enorme masa de barro y agua avanzara sobre edificios y vehículos.

Los medios estatales chinos informaron sobre “numerosas víctimas” en el sector fronterizo y señalaron que el presidente Xi Jinping ordenó desplegar una operación de rescate a gran escala.

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Mientras continúan las tareas de búsqueda y rescate, las autoridades de ambos países trabajan para determinar la cantidad total de víctimas y localizar a las personas que permanecen desaparecidas tras una de las peores inundaciones registradas en la región.