El gobierno de Colombia anunció el inicio de la segunda fase de reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto del 10 de agosto, que dejó cientos de muertos y graves daños materiales en distintas regiones del país.

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Desde Quibdó, en el departamento de Chocó, el presidente Abelardo de la Espriella presentó el denominado “Fondo Milagro”, que tendrá a su cargo la administración de los recursos destinados a las obras. El programa contempla inversiones por unos 30 billones de pesos colombianos.

Entre las primeras medidas, el mandatario anunció que desde este miércoles 26 de agosto las familias que perdieron sus casas o no puedan habitarlas recibirán 875.452 pesos colombianos mensuales. En principio, la asistencia se mantendrá durante tres meses.

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El fondo también financiará la construcción de nuevas viviendas y coordinará acciones con entidades financieras, aseguradoras y empresas constructoras. Además, el Gobierno acordó con empresarios reducir al 8% efectivo anual las tasas de créditos destinados a viviendas de damnificados.

La magnitud de los daños obligó a desplegar también un plan para reparar las propiedades que todavía pueden recuperarse. Los relevamientos difundidos por el Gobierno contabilizan 31.519 viviendas destruidas y otras 178.236 con daños, además de casi 600 edificios colapsados.

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El último balance conocido este martes elevó a 331 la cantidad de personas fallecidas por el terremoto, mientras continúan las tareas de asistencia y reconstrucción en los municipios afectados.

Fuente: Nodal.am

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