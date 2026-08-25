Un tornado atravesó este lunes la localidad de Pomas, en el sudoeste de Francia, y dejó 39 personas heridas y graves daños materiales. Las autoridades desplegaron a más de 120 trabajadores de emergencia en la zona.

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El temporal registró vientos de hasta 117 kilómetros por hora y afectó unas 300 viviendas. Techos arrancados, árboles caídos, vehículos dañados y construcciones parcialmente destruidas formaron parte del escenario que dejó el fenómeno.

De acuerdo con las autoridades locales, 15 de los heridos debieron ser trasladados a hospitales y dos se encuentran en estado crítico. Hasta el momento no se reportaron personas desaparecidas.

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“La mitad del pueblo quedó destruida”, relató uno de los vecinos afectados. Otra residente contó que escuchó un fuerte estruendo antes de ver objetos volando y que posteriormente el techo de su vivienda se desplomó.

Las tormentas también provocaron cortes de electricidad en unas 2.800 viviendas distribuidas en diez localidades. Además, generaron demoras y cancelaciones de vuelos en aeropuertos como Burdeos, Marsella, Niza y Toulouse.

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El temporal tuvo impacto también en el deporte: la tercera etapa de la Vuelta a España debió ser cancelada después de que una fuerte granizada obligara a los ciclistas a buscar refugio cuando se encontraban a unos 15 kilómetros de la llegada.

Fuente: BBC

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