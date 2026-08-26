Estados Unidos suspendió temporalmente las citas para solicitar visas en sus embajadas y consulados de todo el mundo, en una nueva señal del endurecimiento de la política migratoria impulsada por el Gobierno de Donald Trump.

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La medida fue confirmada por un portavoz del Departamento de Estado, que explicó que la pausa está vinculada con una capacitación global destinada al personal consular. El objetivo es reforzar los criterios utilizados para evaluar las solicitudes y detectar a personas que eventualmente puedan depender de prestaciones públicas en Estados Unidos. Por el momento, el Gobierno estadounidense no informó cuánto tiempo durará la suspensión ni cuándo se retomará el otorgamiento de nuevos turnos.



Las autoridades indicaron que las nuevas fechas serán informadas posteriormente, por lo que quienes se encuentran atravesando procesos migratorios deberán esperar nuevas instrucciones de las representaciones diplomáticas estadounidenses.



El Departamento de Estado sostiene que la capacitación busca garantizar que las solicitudes sean analizadas de manera exhaustiva y bajo criterios uniformes en las distintas embajadas y consulados.



La suspensión de las citas se produce en un contexto de fuerte endurecimiento de la política migratoria durante el segundo mandato de Trump. En los últimos meses, la administración estadounidense avanzó con deportaciones, mayores controles para el ingreso al país y restricciones tanto para la inmigración irregular como para quienes buscan ingresar por vías legales.

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El Departamento de Estado confirmó que trabaja junto con el Departamento de Seguridad Nacional para identificar a extranjeros que ingresaron al país con visas de corta estadía y posteriormente solicitaron asilo. Según las autoridades estadounidenses, utilizar una visa de visitante con la intención de permanecer en el país mediante un pedido de asilo podría constituir fraude y ser motivo para cancelar el permiso. La Casa Blanca llegó a mencionar que la medida podría alcanzar a unas 200.000 personas.



El Gobierno también incorporó mayores exigencias para quienes buscan ingresar legalmente a Estados Unidos. Entre las medidas adoptadas figuran mayores controles sobre los solicitantes y aumentos de costos para determinados tipos de visas de trabajo.