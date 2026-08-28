El rey Harald V de Noruega murió este viernes a los 89 años, según informó el Palacio Real. El monarca falleció en Oslo después de atravesar en los últimos días un delicado cuadro de salud.

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Harald V había llegado al trono en 1991, tras la muerte de su padre, Olaf V, y permaneció durante 35 años como jefe de Estado. Era el monarca reinante de mayor edad de Europa y una de las figuras más reconocidas de la realeza del continente.



El rey noruego había atravesado distintos problemas de salud durante los últimos años y en agosto había sido hospitalizado. Su estado se agravó luego de una infección en la sangre asociada a un cuadro de anemia.



A pesar de sus dificultades de salud, Harald había mantenido su actividad institucional durante buena parte de su reinado y había expresado en distintas oportunidades su intención de permanecer en el cargo hasta el final de su vida.



Su figura fue considerada clave para mantener la estabilidad y la popularidad de la monarquía noruega. Durante su reinado, Harald buscó proyectar una imagen más cercana y moderna de la institución. Harald V fue el primer príncipe nacido en territorio noruego en varios siglos.

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Tras la muerte de Harald, su hijo, el príncipe heredero Haakon, se convirtió automáticamente en el nuevo monarca de Noruega. Tiene 53 años y durante los últimos años había asumido en varias oportunidades las funciones de jefe de Estado debido a los problemas de salud de su padre.



Haakon asumirá con el nombre de Haakon VIII, iniciando una nueva etapa para la monarquía noruega.



Su llegada al trono se produce además en un momento complejo para la familia real, que en los últimos meses quedó involucrada en distintas controversias que afectaron la imagen de la institución.

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Harald V deja así un reinado de más de tres décadas, marcado por la modernización de la monarquía, su cercanía con la sociedad noruega y una fuerte presencia en momentos de crisis nacionales.



Con su muerte, Noruega inicia una nueva etapa bajo el liderazgo de Haakon VIII.