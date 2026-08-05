Visita de León XIV a Argentina: “La seguridad del Papa está garantizada”
El Gobierno conformará un comando unificado con fuerzas nacionales y provinciales. La organización también abarcará logística, transporte, protocolo y prensa.
El Gobierno conformará un comando unificado con fuerzas nacionales y provinciales. La organización también abarcará logística, transporte, protocolo y prensa.
Fue en el marco del Día Mundial de la Libertad de Prensa, durante el rezo del Regina Caeli en el Vaticano.
Durante su pronunciamiento en la Plaza San Pedro, expresó que sigue “con gran preocupación la evolución de la situación en Venezuela”.
El encuentro se dio en un contexto de fuerte tensión política y reclamos internacionales por el respeto a la voluntad popular en Venezuela.
Lo hizo durante su primer mensaje por la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales. Pidió una regulación urgente para evitar daños sociales y culturales.
El Papa León XIV convertirá en santo al joven de 15 años mañana en el Vaticano. En Mar del Plata organizan actividades en la parroquia de la Asunción de la Virgen.
El mensaje fue pronunciado este domingo desde la ventana del Palacio Apostólico, tras el rezo del Ángelus.
El pontífice apartó del cargo a Rafael Zornoza, obispo de Cádiz, en medio de una investigación por presuntos abusos ocurridos en los años 90.
Durante el rezo del Ángelus en el Vaticano, el Pontífice afirmó que la paz es imposible sin respeto a la libertad y denunció la persistencia de la esclavitud moderna en el mundo.
El presidente Javier Milei reaccionó con la imagen de un león vestido de sumo pontífice, mientras que otros líderes políticos le dedicaron un mensaje de modo formal.
Desde una rueda de prensa reclamó 24 horas de paz en todo el mundo y expresó preocupación por Gaza.
El Papa pidió por las poblaciones indefensas ante los conflictos armados y se refirió a la situación de los desplazados en las tiendas de la Franja de Gaza