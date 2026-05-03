El sumo pontífice advirtió este domingo sobre las reiteradas vulneraciones a la libertad de prensa en distintas partes del mundo y recordó a los periodistas que han sido víctimas de conflictos armados y situaciones de violencia.

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Desde la ventana del Palacio Apostólico, durante el rezo del Regina Caeli —que reemplaza al Ángelus en el período pascual—, el pontífice señaló que este derecho fundamental “es a menudo violado, a veces de manera flagrante y otras de forma más oculta”, en referencia a la jornada promovida por la Unesco.

En ese contexto, también hizo mención a “los numerosos periodistas y reporteros víctimas de las guerras y de la violencia” en todo el mundo, al tiempo que remarcó la importancia de garantizar el ejercicio libre del periodismo.

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Cada 3 de mayo, las Naciones Unidas conmemoran el Día Mundial de la Libertad de Prensa, considerado un pilar esencial para la paz y la vigencia de los derechos humanos. Según el último informe de tendencias globales, que abarca el período 2022-2025, se registró el mayor retroceso en este ámbito desde 2012.

Por otra parte, León XIV recordó que mayo está tradicionalmente dedicado a la Virgen María y encomendó a su intercesión oraciones “por la comunión en la Iglesia” y “por la paz en el mundo”, ante los fieles reunidos en la plaza de San Pedro.

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Fuente: Infobae