La audiencia fue confirmada por la oficina de prensa de la Santa Sede a través del boletín oficial con la agenda diaria del pontífice, aunque no se difundieron detalles sobre los temas abordados durante la reunión.

El encuentro se produjo días después de que León XIV reclamara públicamente que se respete el voto de los venezolanos y se busquen soluciones pacíficas a la crisis institucional, alejadas de “intereses partidistas”. Sus declaraciones generaron repercusión tanto dentro como fuera del país.

En ese mensaje, el Papa también señaló al narcotráfico como uno de los factores centrales que agravan la situación venezolana, una afirmación que fue rechazada por el gobierno de Nicolás Maduro, que cuestionó el posicionamiento del Vaticano.

La reunión con Machado refuerza el perfil internacional de la dirigente opositora en un momento clave del conflicto político venezolano, marcado por cuestionamientos a los últimos procesos electorales y crecientes presiones externas.

Mientras tanto, el escenario regional continúa en movimiento, con señales cruzadas desde Estados Unidos, Europa y América Latina, y con el Vaticano buscando posicionarse como un actor que impulse una salida dialogada a una de las crisis más profundas del continente.

Fuente: CNN