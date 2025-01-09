Denuncian que el Gobierno de Maduro secuestró a María Corina Machado
La caravana que trasladaba a la líder de la oposición fue “violentamente interceptada” según fuentes de la oposición. Hay clima de máxima tensión en las calles de Caracas.
La caravana que trasladaba a la líder de la oposición fue “violentamente interceptada” según fuentes de la oposición. Hay clima de máxima tensión en las calles de Caracas.
Lo hizo el bloque de Vamos Juntos a través de un proyecto de resolución que ingresó al Concejo. La líder venezolana fue reconocida con esa distinción por el Comité Noruego del Premio Nobel.
El Ministerio de Relaciones Exteriores pidió además al gobierno de Nicolás Maduro que restablezca la conexión eléctrica de la embajada argentina en Caracas, donde hay asilados opositores.
El propio presidente estadounidense confirmó el encuentro, que se dará en Washington. “Estoy deseando saludarla”, aseguró.
Los tres líderes participarán del America Business Forum, junto a figuras como Lionel Messi, Rafael Nadal, Serena Williams y los principales CEOs del mundo financiero.
El encuentro se dio en un contexto de fuerte tensión política y reclamos internacionales por el respeto a la voluntad popular en Venezuela.
La líder opositora llamó a las Fuerzas Armadas venezolanas a “abrazar al pueblo” y no seguir órdenes del chavismo. El mensaje llegó tras el despliegue militar de EE.UU. en el Caribe.
Entre los excarcelados hay extranjeros, ciudadanos con doble nacionalidad y periodistas.
La líder opositora se manifestó a través de un comunicado. Ayer, cuando participaba de las marchas, fue detenida por la Policía Nacional Bolivariana.
"Abajo el populismo que solo tiene de rehenes a los ciudadanos para empobrecerlos y a sus costas mantener el poder", dice el texto que publicó el intendente en la red social X.
El presidente argentino publicó un comunicado en redes sociales donde considera a la detención “un operativo digno de las peores dictaduras de la historia”.
Se trata del diputado Juan Pablo Guanipa. Mientras tanto, se suman reclamos de líderes regionales y del mundo contra la acción del Gobierno de Nicolás Maduro.