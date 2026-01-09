En medio de la tensión entre Estados Unidos y Venezuela después de la captura de Nicolás Maduro y tras la liberación de los primeros presos políticos, Donald Trump anunció que se reunirá con María Corina Machado, la líder opositora.

En una entrevista para Fox News, el presidente estadounidense confirmó que el encuentro se daría la semana próxima en Washington y aseguró estar “impaciente” por la reunión.

“Entiendo que vendrá en algún momento la próxima semana. Estoy deseando saludarla”, dijo el líder republicano en diálogo con el periodista Sean Hannity.

Trump describió a María Corina Machado como “una persona muy agradable”, luego de que días atrás la descartara como una posible opción para estar al frente de la transición en el gobierno venezolano.

Donald Trump recibirá a María Corina Machado en Washington. (Foto: EFE)

Se refirió a la intención de la líder venezolana de compartir con él el Premio Nobel de la Paz que recientemente recibió: “He oído que quería hacerlo. Sería un gran honor”, expresó.

En la entrevista realizada este jueves, también habló de la liberación de presos políticos: “Prisioneros que nadie pensó que volverían a ver están siendo liberados. En muchos casos entiendo que son buenas personas”.

Por último, el mandatario reveló que su gobierno tomó las riendas de la administración de la descarga y comercialización del petróleo en Venezuela: “Estamos tomando miles y miles de dólares en petróleo, serán cientos de miles de millones de dólares, incluso billones”, señaló.

Fuente: TN