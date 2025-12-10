La dirigente opositora venezolana María Corina Machado no asistirá este miércoles a recibir el Premio Nobel de la Paz en Oslo y en su lugar estará su hija.

Así lo informó el Instituto Nobel noruego que aseguró desconocer el paradero de Machado.

En tanto, Kristian Berg Harpviken, director del Instituto Nobel señaló a la radio pública NRK: "Será su hija Ana Corina Machado quien reciba el premio en nombre de su madre".

"Lamentablemente, no se encuentra en Noruega ahora. Y no estará en el escenario del Ayuntamiento de Oslo a la una de hoy, cuando comience la ceremonia”, agregó.

La ceremonia está programada para 9.00 de Argentina en la Municipalidad de la capital noruega y, además de recibir la medalla y el diploma, la hija de Machado leerá "el discurso que María Corina misma ha escrito", precisó Harpviken.

Fuente: NA