La líder opositora venezolana y reciente Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, difundió un mensaje dirigido a las Fuerzas Armadas en el que afirmó que “la hora decisiva es inminente” y les pidió abandonar las órdenes del gobierno de Nicolás Maduro.

El pronunciamiento se produjo en medio de la tensión regional generada por el arribo del portaaviones estadounidense USS Gerald Ford al Caribe.

En un audio publicado en redes sociales, Machado instó a los militares a “abrazar al pueblo” y actuar conforme “a su conciencia” ante lo que definió como un inminente punto de inflexión político. “Sé un héroe y no un criminal”, expresó, en una de las frases más contundentes de su intervención. La dirigente permanece en la clandestinidad desde agosto del año pasado y aumentó su actividad pública desde que fue distinguida por el Comité Nobel.

El mensaje llegó tras la decisión de Washington de reforzar su presencia militar en la región con buques, aviones de combate y operaciones contra el narcotráfico. La llegada del Gerald Ford, el portaaviones más grande del mundo, reavivó las especulaciones en Caracas sobre una posible intervención extranjera, aunque Estados Unidos sostiene que el despliegue tiene fines operativos y no bélicos.

A la vez, el presidente estadounidense Donald Trump afirmó que ya tomó “en cierto modo” una decisión respecto de Venezuela, sin detallar cuál será el siguiente paso. Sus declaraciones se dieron mientras altos mandos militares estadounidenses evaluaban nuevas opciones de acción y en un contexto de crecientes fricciones con el chavismo.

El gobierno de Maduro, que acusa a Trump de buscar su derrocamiento, ordenó un despliegue militar interno para responder a la presencia naval estadounidense y alertó sobre un supuesto complot en su contra. En paralelo, denunció que los ejercicios militares anunciados por Washington y Trinidad y Tobago profundizan el riesgo de una escalada.

El escenario mantiene en vilo a la región, con una oposición venezolana que busca capitalizar el reconocimiento internacional a Machado y un chavismo que interpreta los movimientos militares como una amenaza directa. La tensión crece mientras ambos bloques se preparan para una fase decisiva en la crisis política y de seguridad del país sudamericano.

Fuente: TN