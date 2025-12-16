A través de un proyecto de resolución, el bloque de concejales de Vamos Juntos expresó su beneplácito por el otorgamiento del Premio Nobel de la Paz 2025 a María Corina Machado, en “reconocimiento a su trayectoria y a su labor en favor de los derechos democráticos y la transición pacífica de la dictadura hacia la democracia, convirtiéndose en la Mujer de la Libertad en la región y el mundo”.

“Destacar el valor simbólico y universal de dicha distinción, en cuanto reafirma en María Corina Machado, el poder influyente del liderazgo femenino en la lucha por la democracia, el diálogo y la acción pacífica, como herramientas fundamentales para la construcción de la paz y un mundo libre”, indicaron.

En la iniciativa, a la cual El Marplatense tuvo acceso, desde el oficialismo local se celebró “el otorgamiento del Premio Nobel de la Paz 2025 a la dirigente venezolana María Corina Machado, dispuesto por el Comité Noruego del Premio Nobel”.

En ese sentido, se remarcó que “el Premio Nobel de la Paz constituye uno de los reconocimientos internacionales más relevantes a nivel mundial, destinado a destacar trayectorias y acciones orientadas a la promoción de la paz, la libertad, los derechos humanos y la convivencia democrática”.

“En el año 2025, el mencionado galardón fue otorgado a la líder venezolana María Corina Machado, en reconocimiento a su incansable labor en la promoción de los derechos democráticos del pueblo de Venezuela y por su lucha en favor de una transición justa y pacífica de la dictadura hacia la democracia, tal como lo destacó el Comité Noruego del Nobel. Dicho Comité destacó especialmente su valentía civil, su liderazgo político y su rol en la unificación de sectores de la oposición democrática, en un contexto de profundas dificultades institucionales y sociales”, se subrayó.

A su vez, se manifestó que “la defensa de elecciones libres, del gobierno representativo, del respeto por los derechos humanos y de la participación ciudadana constituye el núcleo esencial de toda democracia y un pilar fundamental para la construcción de una paz duradera”.

“El otorgamiento del Premio Nobel de la Paz a María Corina Machado constituye un hito internacional en la defensa de las libertades civiles y políticas, y reafirma el valor de la participación de mujeres líderes en la promoción de la paz, la democracia y la resistencia cívica frente a regímenes autoritarios, encarnando de manera ejemplar el valor de Mujer Libertad como expresión de coraje, compromiso democrático y liderazgo ético”, se añadió.

Al mismo tiempo, se subrayó que “la trayectoria de María Corina Machado ha estado marcada por la promoción sostenida de estos valores, sosteniendo de manera persistente la vía pacífica, cívica y democrática como instrumento para la resolución de los conflictos políticos, y ejerciendo en los últimos años un liderazgo ampliamente reconocido por su influencia en la lucha por la libertad. El Comité Noruego del Nobel subrayó que los instrumentos de la democracia son también instrumentos de la paz, y que su fortalecimiento resulta indispensable frente a los desafíos contemporáneos que atraviesan numerosas sociedades en el mundo”.

Para finalizar, se señaló que “la Municipalidad de General Pueyrredon, como gobierno local comprometido con los valores de la libertad, los derechos humanos y la participación ciudadana, se reconoce solidaria con los principios que representa el Premio Nobel de la Paz, entendiendo como un eje clave inspirar a las comunidades a valorizar el protagonismo femenino en la construcción de sociedades libres y pacíficas, y que este Honorable Concejo Deliberante considera oportuno expresar su reconocimiento institucional ante una distinción internacional que visibiliza la resistencia cívica y pacífica frente a dictaduras y regímenes autoritarios que vulneran dichos valores”.