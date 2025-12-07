Manifestaciones alrededor del mundo sucedieron este sábado en una jornada internacional de movilización en apoyo a María Corina Machado, líder opositora que permanece en la clandestinidad por las amenazas del régimen de Nicolás Maduro. La convocatoria, reunida bajo el lema “El Nobel es nuestro”, coincidió con la previa a la ceremonia en Oslo donde la dirigente recibirá el Premio Nobel de la Paz.

Ads

Las manifestaciones se replicaron en al menos 24 países y cerca de 30 ciudades, desde Australia y Bélgica hasta España, Alemania, Portugal, Hungría, Tailandia y los Países Bajos. En todos los puntos, la diáspora venezolana organizó marchas, vigilias y encuentros simbólicos para reclamar libertades políticas y denunciar las violaciones a los derechos humanos en Venezuela.

Las imágenes difundidas en redes sociales mostraron familias enteras portando banderas, carteles y mensajes de apoyo a Machado, así como consignas que exigían “paz”, “libertad” y una transición democrática. Niños, jóvenes y adultos participaron de las concentraciones, que se desarrollaron de manera pacífica y con amplio acompañamiento comunitario.

Ads

Puede interesarte

Desde Vente Venezuela señalaron que el premio otorgado a Machado debe funcionar como un “megáfono global” para visibilizar la represión y amplificar la causa democrática. En ciudades europeas como Huy, en Bélgica, los asistentes subrayaron que su participación busca apoyar a quienes “luchan por vivir sin miedo” dentro del territorio venezolano.

El Comando de Campaña de Machado difundió fotografías de movilizaciones en América, Europa y Asia, resaltando el alcance de la convocatoria y la magnitud de la diáspora movilizada. En Australia, por ejemplo, se colocaron folletos y mensajes en homenaje a los presos políticos, reforzando la denuncia contra las detenciones arbitrarias del régimen.

Ads

En un mensaje reciente, Machado afirmó que la oposición está “más organizada que nunca” y que la transición política “tiene que llevarse a cabo”. También agradeció el respaldo internacional, incluido el del presidente estadounidense Donald Trump, y destacó que el Nobel simboliza el coraje de un pueblo que “ha sufrido, pero se niega a rendirse”.

Fuente: CNN