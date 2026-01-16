La líder opositora de Venezuela, María Corina Machado, habló hoy desde Washington, donde destacó el apoyo del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y aseguró que “en Venezuela estamos dando los pasos a una transición verdadera”, tras una reunión mantenida en la Casa Blanca.

En declaraciones a la prensa, Machado expresó su confianza en que el proceso político derivará en un cambio institucional ordenado. “Estoy profundamente convencida de que tendremos una transición ordenada”, afirmó durante una rueda de prensa realizada un día después del encuentro con el mandatario estadounidense.

En ese marco, la dirigente opositora cuestionó la legitimidad de la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, al sostener que “no representa al pueblo venezolano” y que “solo está cumpliendo órdenes”, en referencia al actual esquema de poder en el país.

Machado remarcó además que cualquier proceso de transición debe contar con el respaldo social. “La transición tiene que tener el apoyo del pueblo venezolano. Es su derecho ejercer la soberanía popular”, sostuvo, aunque aclaró que no anticipará plazos concretos.

“No voy a adelantarme a poner fechas ni calendarios, porque sería una irresponsabilidad”, concluyó.

Fuente: con información de TN