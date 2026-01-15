La ONG Foro Penal verificó la liberación de 84 personas detenidas por motivos políticos desde el 8 de enero, en medio de la transición que atraviesa Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro.

El reporte fue difundido mientras el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibe en la Casa Blanca a la líder opositora María Corina Machado, en un encuentro a puertas cerradas que marca un nuevo capítulo del escenario político regional.

Desde Foro Penal aclararon que el relevamiento continúa y que algunos nombres permanecen reservados por razones de seguridad. Según la organización, el proceso de liberaciones se produjo luego del anuncio oficial del régimen sobre la excarcelación de un “número importante” de detenidos.

En paralelo, otras organizaciones de derechos humanos cuestionaron la falta de transparencia y advirtieron que las cifras difundidas por las autoridades no coinciden con los registros independientes. Estiman que aún permanecen detenidas entre 800 y 1.000 personas por razones políticas.

Familiares de presos reclamaron celeridad y un procedimiento claro para las liberaciones, al tiempo que pidieron la anulación de causas judiciales consideradas arbitrarias. “No alcanza con anunciar números: necesitamos listas verificables y garantías”, señalaron.

La situación venezolana sigue bajo observación internacional, con un fuerte involucramiento de Washington y una agenda diplomática que, por estas horas, combina gestos políticos, presión externa y demandas de justicia por violaciones a los derechos humanos.

Fuente: Infobae