La aparición pública de la líder opositora venezolana María Corina Machado genera expectativa entre cientos de venezolanos que esperan verla y escucharla tras la entrega del Premio Nobel de la Paz, recibido en su ausencia. La dirigente, que salió de Venezuela de manera clandestina vía Curaçao, ofrecerá una conferencia de prensa, según informó el gobierno noruego citado por AFP.

Machado no logró llegar a tiempo para la ceremonia en la capital noruega y envió un audio en el que agradeció la distinción. El organismo que otorga el Nobel advirtió que se trata de “un viaje en una situación de extremo peligro”, debido a la persecución del chavismo.

En su lugar, su hija Ana Corina Sosa Machado recibió la estatuilla y el diploma, y pronunció un discurso en el que acusó al presidente Nicolás Maduro de cometer crímenes de lesa humanidad. “Edmundo González Urrutia ganó con el 67% de los votos, en cada estado, ciudad y pueblo. Todas las actas contaban la misma historia. En cuestión de horas logramos digitalizarlas y publicarlas en una página web, para que el mundo entero pudiera verlas. La dictadura respondió aplicando el terror”, afirmó.

La ceremonia incluyó la interpretación de Alma llanera y Venezuela por Danny Ocean, y un discurso del presidente del Comité Noruego del Nobel, Jørgen Watne Frydnes, quien reclamó a Maduro: “Debe aceptar los resultados electorales y renunciar a su cargo”.

Machado, que no ha sido vista en público durante meses tras recibir amenazas de muerte, reaparecerá en Oslo en el marco de un reconocimiento internacional que la laurea por desafiar al gobierno de Maduro. Su hija aseguró que “quiere vivir en una Venezuela libre, y nunca renunciará a ese propósito”.

Fuente: con información de TN